ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」が12日に配信された。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「ホテルの可能性も」「ファンの方の生き霊とか」「SNSにまつわる怖い話」として、『今日、好きになりました。』メンバーの長浜広奈(ひな)は「友だちとインスタライ