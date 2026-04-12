【モデルプレス＝2026/04/12】元日向坂46の齊藤京子が4月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りパスタを公開した。【写真】28歳元日向坂「明太子と大葉たっぷり」盛り付け美しい手作りパスタ◆齊藤京子、手作り明太パスタ公開齊藤は「明太パスタが食べたくなって 前に福岡ロケでいただいた明太子で作ってみました 大葉がたっぷりです」とコメントし、白い器に盛り付けられた、刻んだ海苔と大葉と明太子が乗った手作りの