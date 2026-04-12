BTSのJUNG KOOKが、最近浮上したライブ配信での言動を巡る論争について、公演会場で自ら立場を表明した。4月11日、京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)総合運動場 主競技場で、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の2日目公演が開催された。終盤の挨拶に立ったJUNG KOOKは、集まったファンに向けて自らの口を開いた。【画像】JUNG KOOK、飲酒ライブで本音爆発！“喫煙”過去も…「今日、誰も怪我をすることなく終えられて