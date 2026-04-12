【モデルプレス＝2026/04/12】モデルの藤田ニコルが4月11日、自身のInstagramを更新。臨月のマタニティコーディネートを公開した。【写真】第1子妊娠中の28歳人気モデル「楽さと可愛さが同居」ふっくらお腹際立つマタニティコーデ◆藤田ニコル、マタニティコーデ公開藤田は「臨月でもオシャレはしたい」とコメントし、フロントプリントのイエローのTシャツに黒白ボーダーの柔らかい素材のワイドパンツを着用し、腰にイエローのシャ