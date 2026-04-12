女の子にダラダラと長い話を聞かされて、リアクションに困ったことはありませんか？オチのない話をされてもイラつかずに、さりげない一言で語り手である女の子を気分良くさせてあげたいところです。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者に行ったアンケートの結果をもとに、「女の子のオチのない話を盛り上げる一言９パターン」をご紹介いたします。【１】「俺もそう思うよ」と言って、共感を示す。共感を示すことで本音トークを