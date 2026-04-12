アーティストの大江千里が、２０２６年夏、日本全国を巡るツアーを開催する。ニューヨークを拠点にジャズピアニストとして世界各地で活動を続ける大江にとって、４年目を迎える夏の日本ツアーは、新たな試みを加えた意欲的な展開となる。７月１１日の北九州公演から、大江千里ソロコンサート２０２６「ふたつの宿題〜黒画用紙ではりつめて〜」が開幕。躍動感と叙情性を併せ持つ“千里ＪＡＺＺ”が、全国の主要クラシック専用ホ