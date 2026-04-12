◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、相手の先頭打者本塁打で先制された直後の１回裏先頭で、４試合ぶりの本塁打を放った。今季初の先頭打者本塁打となる４号ソロは「先頭弾返し」の離れ業で、本拠地ドジャースタジアムは熱狂。４５試合連続出塁も達成し、