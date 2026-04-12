現地時間4月3日夕方、イラン革命防衛隊（以下、IRGC）「コッズ部隊」を率いた故カセム・ソレイマニ司令官の姪を自称する人物が、米・移民関税執行局（ICE）に拘束された。場所はロサンゼルス郊外の自宅。【画像を見る】シャネルやエルメスなど高級ブランドを身につけていたほか、ビスチェなどの服装で写真に映っていた母娘同時間帯には、娘もハリウッドで身柄を拘束されている。コッズ部隊は、イラン国外での軍事・工作活動を