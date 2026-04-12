◇出場選手登録【楽天】渡辺佳明内野手【西武】豆田泰志投手【中日】吉田聖弥投手【ヤクルト】増居翔太投手◇同抹消【ソフトバンク】杉山一樹投手【楽天】陽柏翔内野手【ロッテ】河村説人投手【DeNA】吉野光樹投手【ヤクルト】山野太一投手