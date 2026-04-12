◇MLSロサンゼルス・ギャラクシー2―1オースティン（2026年4月11日オースティン）ロサンゼルス・ギャラクシーDF吉田麻也（37）が今季初得点を決め、チームを公式戦4試合ぶりの勝ち点3に導いた。チームは敵地でオースティンに2―1で競り勝った。流れを呼び込んだのは前半34分だった。元ドイツ代表MFマルコ・ロイスのCKを豪快に頭で合わせて先制点。相手DFのマークを振り払い、さらに打点の高さを見せつけた。直近のCONCAC