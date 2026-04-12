ハイエンドランジェリーブランド「BRADELISCOUTURE」から、2026年春夏コレクションが登場♡2026年4月10日（金）より販売がスタートし、エレガントでセンシュアルな世界観が広がります。今季は“インナーとアウターの境界を越える”新発想のハイブリッドランジェリーにも注目。纏うだけで自分らしさを引き立ててくれる、特別感あふれるラインナップです♪ 新時代のハイブリッドランジェリ