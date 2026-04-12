モデルでタレントのアンミカ（54）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「BARのママを体験（役です）」と書き出したアンミカ。カウンター越しに美しい姿をアップした。「よく話すお客様の、お話を聞くBAR、皆さん来てくれるかなぁ」と添えた。ファンからは「ミカさんがいるBARがあったら是非行きたい」「バーのママ！行きそう！洋服バージョンでもいいし、和服もありかと！」「アンミカママ