サッカーの欧州5大リーグで初の女性監督が誕生した。ドイツ1部のウニオン・ベルリンが11日のハイデンハイム戦に1―3で敗戦後、シュテフェン・バウムガルト監督（54）の解任とマリ・ルイーズ・イータ氏（34）の監督就任を発表した。年代別女子ドイツ代表だったイータ氏は2023年11月にリーグ初の女性アシスタントコーチに就任。24年1月には監督の出場停止期間中に女性として初めてドイツ1部で指揮を執っていた。同氏は来季からウ