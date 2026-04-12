NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。ロッテは河村説人投手を登録抹消しました。河村投手は10日の西武戦で今季初先発。6回1失点で勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りるも、リリーフが逆転を許したため白星は付きませんでした。ファームでは今季4試合に先発し1勝1敗、17回2/3を投げ防御率3.57です。