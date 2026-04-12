同じ姓（名字）の人と会ってつながる動きが広がっている。姓のルーツとされる地域の自治体などが「聖地」や「ふるさと」としてＰＲし、全国の同姓の人が集まる交流イベントを開催する動きも。なぜ人との関係づくりで名字が注目されているのか探った。（岩浅憲史）３月上旬、栃木県佐野市でサッカーの試合が開かれた。その名も「名字のプライドをかけた頂上決戦佐藤ｖｓ鈴木」。佐藤姓、鈴木姓のサッカー経験者計３３人が各地