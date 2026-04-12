NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。西武は豆田泰志投手を1軍登録しました。6年目の豆田投手は、今季開幕1軍入りとはなりませんでしたが、ファームで5試合に登板し、いずれも無失点投球。5回1/3を投げて、わずか1安打に抑えています。