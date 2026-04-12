私立の中高一貫校に通っていると、保護者同士の距離は思いの外近くなります。文化祭などの学校イベントや保護者懇親会を重ねるうちに、気心が知れた関係になることもあります。しかしその近さが、ある日突然、営業の入り口に変わったとき、戸惑いは小さくありませんでした。【漫画】ママ友からの保険の勧誘にドン引き（全編を読む）「痛くない死に方ができる」――それは安心材料か、恐怖の種か大阪府在住のMさん（50代）の同じク