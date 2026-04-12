ずっと働いてきた職場を、定年などによって離れ、いよいよ悠々自適の生活。……と思いきや、経済的な不安があるなどの理由で、働き続ける人も少なくないでしょう。ママスタコミュニティのあるママのお父さんも、引退をした後で働いているようですが……。『67歳の父がシルバー人材センターでは月に5万円くらいしか稼げないらしい。自転車駐輪場や草刈りの仕事をしていて、内容にも文句を言う。私としては高学歴でもないのだから当