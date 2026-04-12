なぜ遠く離れた地中海の島国が、いまも日本に深い感謝を寄せ続けているのか――。その答えは、100年以上前の戦場にあった。第一次世界大戦下、「死の海」と化した地中海で、日本海軍は命を懸けて連合国の艦船を護衛し、約70万人の命を救っていたのだ。首都バレッタに残る昭和天皇ゆかりの品とともに、忘れられた“もうひとつの戦史”をひもとく。 【画像】カジノ・マルテーゼ内に飾られていた裕仁皇太子（昭和天