「上半身は普通なんですけど、脚の付け根から下だけ別人みたいで」。そう語るのは、人気セレクトショップ「GALLARDAGALANTE（ガリャルダガランテ）」ルミネ北千住店の販売員で、約11万9000人のフォロワーを持つインスタグラマー・さじー（本名・笹嶋千翔）さんだ。自らを「異次元の脚太め女」と称し、体型にとらわれずファッションを楽しむスタイルを提案。その発信に多くの共感が寄せられている。脚にコンプレ