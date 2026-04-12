「アフリカは貧しくて危険な場所」――そんな先入観を抱いていた女性が、大学時代に先輩の一言をきっかけに価値観を覆された。自らの偏見を“謝罪するため”に訪れたケニア、そして移住先のルワンダで出会ったのは、牛糞を使って描く伝統アート「イミゴンゴ」。その不思議な魅力に取り憑かれた彼女は、いまや現地で調査や発信を行うまでになった。先入観が崩れた瞬間と、人生を変えた“出会い”の全貌を聞いた。『