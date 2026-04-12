25歳で突然告げられた「子宮頸がん」。それまで仕事中心だった人生は、その一言で一変した。「人生にはリミットがある」と実感した彼女が書き換えたのは、“いつか”のやりたいことリストだった――。会社を辞め、三味線を手に渡ったオーストラリアで、路上演奏から『ゴット・タレント』ファイナリストへ。人生を動かした決断の裏側を聞いた。『世界へ飛び出た100人の日本人』（集英社インターナショナル）