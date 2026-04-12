鈴木愛理が、メイド服にツインテールという装いで「可愛くてごめん」をカバー、視聴者を虜にするための徹底したこだわりを明かした。【映像】メイド服＆ニーハイ姿で歌う鈴木愛理の「可愛くてごめん」2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版」を放送。「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」では、『30時間限界突破フェス』放送を記念し、テレビ朝日で放送中の「あざとくて何が悪いの？」