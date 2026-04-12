アイドルとしてステージに立つME:IのKEIKOが、パフォーマンス中に「あざと可愛さ」を表現するための独特なコントロール術を明かし、スタジオを驚かせた。【映像】KEIKO（ME:I）が歌うあいみょん「マリーゴールド」（実際の映像）ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送