4月に入り、新潟県内で新たな手口の特殊詐欺が確認されている。その手口とは、“偽の逮捕状”を送るというもの。こうした悪質な手口にだまされないためにも、新潟県警は防犯アプリ『にいがたポリス』の活用を呼びかけている。 ■“偽の逮捕状”が自宅に…新たな詐欺手口を確認 4月2日、新潟県内に住む80代女性の自宅にかかってきたのは、警察官を名乗る人物からの電話。 「捕まえた暴力団員が、『あなたが共犯者で現金400万