ABEMAは、4月11日（土）午後3時より特別番組『30時間限界突破フェス』を放送中。番組関連動画の総再生数が3000万を突破した。【視聴ページ】30時間限界突破フェス『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を