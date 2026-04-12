◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)卓球WTTコンテンダー太原(中国)では、日本勢男女ともにシングルス決勝に勝ち上がっています。男子シングルスでは、吉村真晴選手(世界ランク84位)が決勝進出。予選から勝ち上がった吉村選手は、準々決勝で今月行われる世界選手権団体戦の代表である宇田幸矢選手(同28位)に3-2のフルゲームの末に勝利します。11日は準決勝でクロアチアのプツァル選手(同29位)に3-1で勝利し、決勝へ進出。