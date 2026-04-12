なでしこジャパンは１１日（日本時間１２日）、国際親善試合の米国戦（カリフォルニア州サンノゼ）に１―２で敗れた。前半９分に相手ＦＫから先制点を許すと、後半開始早々にも失点。後半１６分にＦＷ植木理子（ウェストハム）が１点を返したが、そのまま逃げ切られた。米国との３連戦を行う遠征直前、つまり３月のアジア杯で優勝した直後、ニルス・ニールセン監督が電撃退任し、今回は狩野倫久氏コーチが監督代行を務める。慌