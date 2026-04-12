【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMA（アベマ）が開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜12日22時）の特番内企画にて『「愛のハイエナ特別編」あつまれ ハイエナの森』が生放送された。男性アイドルグループ・BOYS AND MENの元メンバー・小林豊が生謝罪した。【写真】生放送で謝罪の元アイドル、謝罪時に話題となったド派手衣装◆小林豊、万引き騒動語るこのたび特別番組『30時間限界突破フ