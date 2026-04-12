もっとも身近な油 「サラダ油」は買うべきではない理由 普段当たり前に使っているけれど 私たちの生活の中でもっとも身近な食用油といえば、「サラダ油」と答える人が多いのではないでしょうか？ 手頃な価格で購入でき、揚げ物や炒め物、ドレッシングなどの調味料としても使える、まさに万能な食用油です。しかし、そんな便利なサラダ油が何から作られているのか、知っている人は意外に多くありません。 「サラダ油」とは