桜花賞の激走パターン 【5枠】 以前の桜花賞は７・８枠が好成績を残していたが、近年のトレンドは５枠である。 過去10年の８枠は［0・3・0・27］と低調で、22 年以降は４着が最高。 一方、５枠は［2・3・2・13］。 ただし、連対率25％は第１位ではあるが、飛び抜けた成績ではない。 しかし、この５枠は毎年必ず１頭以上⑩人気以下が入っている。 そして、⑩人気以下を除いた５枠の成績は［2・3・2・