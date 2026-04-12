連続殺人は犯行現場を見れば犯人像がわかる？！連続殺人犯の特性として大きく分けられる2つのタイプとは 連続殺人は犯行現場を見れば犯人像がわかる 秩序型殺人と無秩序型殺人 連続殺人とは、ひとり（まれにふたり）の犯人が連続して多くの被害者を殺害する犯罪を言います。最初の殺人から次の殺人までの期間を冷却期間と呼びます。 一般の殺人事件は、加害者と被害者の間に金銭トラブルや家族間の問題などがあるため、犯