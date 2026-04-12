９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）の意外な姿に注目が集まっている。１１日にインスタグラムで「たまにはご褒美、、、」とつづり、髪を結んでラーメンを頬張る姿や水餃子、ライス、替え玉を２つ頼んだ様子もアップされた。この投稿には「ラーメン愛を感じる！」「まさかの替え玉×２」「ほんまに本気やん」「いっぱい食べなさい」「めっちゃ食うやん！」「大食いまーちゃん」などの声が寄せられている