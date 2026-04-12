日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１２日に放送された。同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」と題して、まず東京・五反田を訪れた。街頭で３人が並び、濱家が「きょうは五反田にやって来ており