やっぱり便利！卵おかず お弁当のおかず、いつも卵焼きばかりで飽きていませんか？今回は、卵焼き以外の「卵のお弁当おかず」をご紹介。味のバリエーションも増えてマンネリも防げます。 ガーリック風味で食欲アップワカメのうまみが卵と好相性ちくわと合わせて食感が楽しい存在感バツグン！卵の可能性は無限大 今回はお弁当にぴったりの5品をご紹介しました。「卵焼き」や「ゆで卵」のように卵だけで1品作るのもいいですが、い