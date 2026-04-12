東京・明治座で上演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」について、9日以降、体調不良のため休演していた3人のキャストがこの日から復帰することが分かった。12日、東宝演劇部のお知らせ用のX（旧ツイッター）が伝えた。同Xで「このたび、体調不良のため休演しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでの3名につきまして、体調が回復いたしましたため、4月12日（日）の公演より