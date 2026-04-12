第1子を妊娠中のモデル・タレントの藤田ニコルが11日、自身のXを更新。「臨月でもオシャレしたい」とつづり、今春のトレンドカラーであるイエローのアイテムを取り入れた私服コーデを披露した。【写真】「今しかできないファンションも楽しむのが素敵」「さすがモデル」“臨月”の私服コーデ披露の藤田ニコルこの日は、東京都心でも夏日を記録。ニコルはボーダー柄のパンツと淡いイエローのTシャツをまとい、腰にはTシャツと同