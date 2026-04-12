健康診断の尿検査で「腎機能に異常あり」と指摘されると、不安を感じる人も多いでしょう。自覚症状がないまま進行する病気もあるため、結果の意味を正しく理解することが大切です。再検査や受診の目安、注意点を板橋腎・リウマチ隼聖クリニック院長の上野先生に聞きました。 ※2026年2月取材。 監修医師：上野 智敏（板橋腎・リウマチ隼聖クリニック） 鹿児島大学医学部医学科卒業。筑波大学大学院人間総合科学研究科