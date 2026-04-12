介護アセスメントは、介護サービスの利用開始時に必ず行われる過程です。個別に状況を把握して、利用者に理想的な支援を考えるためには欠かせません。本記事では、介護アセスメントとは何か、目的や流れ、具体的な質問など知っておきたいポイントを解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級