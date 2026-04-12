全くの無症状で元気そのものだったみのりさん（仮称）。市のがん検診の触診で見つかったわずか3mmのしこりは、経過観察の間に1.2cmへと成長し、増殖スピードの速い「トリプルネガティブ乳がん」と診断されました。公園で4時間動けなくなるほどの恐怖から全摘出手術と抗がん剤治療を決断。そして、自身の闘病を友人に伝えたことで友人の命をも救うことになった、気づきと再生の軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・