胃がんの前兆として唇に症状が現れることはある？メディカルドック監修医が胃がんの初期症状などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「胃がんの前兆として唇」に症状が現れることはある？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック） 佐賀大学医学部卒業。南海