開催：2026.4.12 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 1 - 3 [ナショナルズ] MLBの試合が12日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとナショナルズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 5回表、1番 ジェームズ・ウッド 初