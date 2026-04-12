「お取り寄せグルメ」がますます人気！多くのお取り寄せサイトの中でも“おとなのプチ贅沢”にピッタリな商品を扱う通販サイト「おとなの週末お取り寄せ倶楽部」。 【画像で見る】“夜空に浮かぶ花火”のフルーツ大福 その2025年の年間人気ランキングのうち、和菓子部門1位、洋菓子部門1位、パン部門2位は、関西の店の商品なんです。 今回はその店を取材し、通販の人気商品はもちろん、店に行かないと買えないイ