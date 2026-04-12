◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（4月11日、東京ドーム）初回は制球が乱れ、2失点となった巨人のブライアン・マタ投手。それ以降は、打たれながらも粘り強く投げ、無失点に抑えました。初登板の初回はさすがに緊張したのか聞くと、むしろその逆だったと明かしました。「緊張よりもむしろアドレナリンが出て、気持ちが高揚しすぎて、気持ちのコントロールが難しかったのはあります」初登板で分かったのは「日本の野球のレベ