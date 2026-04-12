「ドジャース−レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は３点リードの二回に迎えた第２打席で内野安打を放ち、早くもマルチ安打をマークした。先頭のフリーランド、続くキム・ヘソンが凡退し、２死無走者で再びライターと対戦。打席に入る際には大歓声と拍手がわき起こった。初球のカーブをフルスイングするもファウルに。２球目の高めフォーシームはしっかりと見極めた。３球目のアウトローは見