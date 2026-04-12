（CNN）停戦後もホルムズ海峡で一部の船舶が通航できない状態が続く中、米中央軍は11日、米海軍のミサイル駆逐艦2隻が海峡での機雷除去に着手したと明らかにした。米中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で、駆逐艦「フランク・E・ピーターセン」と「マイケル・マーフィー」の両艦が「ホルムズ海峡を通過し、アラビア湾で活動に当たった。イスラム革命防衛隊によって敷設された機雷の完全除去を確実なものとする広範な任務の一環だ」