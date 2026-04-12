暖かい日が増えてきたと思ったら、急に冷えたり風が強かったりと羽織物が頼りになる時季。そんな今ぴったりの「春アウター・ジャケット」を、今回は【グローバルワーク】からピックアップしました。軽やかに羽織れるパーカーやきちんと見えするジャケットなど40・50代が取り入れやすいアイテムを紹介します。春のワードローブに備えておくといいかも。 撥水 & UV対策もできる多機