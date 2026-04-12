筆者の友人・Y恵は、経済的に苦しい生活を送っていました。その原因は、つまらない理由で仕事を辞めてしまう夫。それでも悪いことは全てY恵のせいにする義母に呆れ果てたそうです。Y恵から聞いたエピソードをご紹介しましょう。 悪者扱い 私は夫と大学生の息子の3人家族。 夫は若い頃から仕事が長続きせず、経済的に苦しい生活を送っていました。 息子が大学に進学する際、夫が義母に頼み込んで援助をしてもらったので