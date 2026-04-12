【深掘りバズリーチ】#2あのちゃん、田中みな実、藤原竜也…なぜ芸能人も夢中に？ ブーム化する「シール界隈」の熱狂とトラブル4月1日のエイプリルフールは、ウソをついていい日で、多くの企業が公式SNSで“渾身のジョーク”を投稿する。今年も「ペヤング」や「CoCo壱番屋」などが話題になったが、いずれもウソだ。多くの人はウソを知りつつ企業のマーケティングを楽しんだり、冷めた視線を送ったりするが、そんなユーザー心理