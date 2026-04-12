高梁警察署 高梁警察署によりますと、11日午後0時20分ごろ、岡山県高梁市成羽町の羽山第二トンネル北側の岩肌で、広島県福山市の会社役員の男性（52）がフリークライミングをしていたところ、高さ約15ｍのところでバランスを崩して落下しました。 男性は安全確保用のロープで宙づりになった際、頭を岩肌にぶつけました。倉敷市の病院に搬送されましたが、重体の模様です。男性はヘルメットを着用していなかった